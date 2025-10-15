Il Milan rinnova la partnership con Emirates: il comunicato del club

15/10/2025 | 10:45:55

Il Milan e Fly Emirates hanno annunciato il rinnovo della partnership, che va avanti ormai dal 2007, tra le due società.

Questo il comunicato del club:

“Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del Club.

Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: ‘Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio, un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco’.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: ‘Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con l’AC Milan. Questa collaborazione, basata su valori condivisi e su un comune impegno verso l’eccellenza, ha permesso di creare esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre continuiamo a collegare Milano e altre città italiane al mondo attraverso Dubai, avvicinando i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti’.

Il rinnovo sottolinea anche la rilevanza strategica di Dubai e del Medio Oriente, un mercato chiave per il futuro del Club, dove nel 2023 è stata inaugurata Casa Milan Dubai, hub che ha rafforzato ulteriormente il legame con Emirates.

I due brand internazionali sono da sempre connettori di culture e comunità, una visione condivisa che nel 2025 assume un significato speciale con i 25 anni di voli tra Milano e Dubai: una rotta che ha avvicinato generazioni di italiani e che ha aperto nuove opportunità di scambio culturale ed economico.

Insieme, i due partner hanno dato vita a esperienze che trascendono il campo, dai trionfi memorabili ai progetti speciali come la Hall of Fame del 125° anniversario. Con questo rinnovo riaffermano un impegno fondato su ambizione e visione globale, pronti a scrivere nuove pagine di crescita condivisa”.

Foto: sito Milan