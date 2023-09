Il Milan ricorda Lodetti: “Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita”

Attraverso i canali social, il Milan ha salutato così Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero scomparso nella giornata di oggi: “Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell’inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta”.

Lodetti se ne va a 81 anni. Indimenticabile partner di Gianni Rivera, grande protagonista con il Milan (2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Coppa Italia). Centrocampista di sostanza e rendimento, Lodetti ha conquistato anche l’Europeo con la Nazionale nel 1968.

Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita… pic.twitter.com/uiFnRZpMAq — AC Milan (@acmilan) September 22, 2023

Foto: twitter Milan