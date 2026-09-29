Il Milan ricorda Berlusconi nel giorno dei 90 anni: “Per sempre parte della nostra storia”

29/09/2026 | 11:20:51

Oggi l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023, avrebbe compiuto 90 anni e il Milan ha voluto dedicargli un post su Instagram in suo ricordo con questo post: “Silvio Berlusconi: un nome che per sempre farà parte della nostra storia” si legge sui canali social del club rossonero che non dimentica lo storico presidente capace di regalare grandi successi al Diavolo.

foto x milan