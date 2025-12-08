Il Milan ribalta il Torino (3-2) con una doppietta di Pulisic e Rabiot. Napoli agganciato in vetta

08/12/2025 | 22:46:37

Bel posticipo questo lunedì sera dell’Immacolata. Il Milan batte 3-2 il Torino in rimonta. Rossoneri sotto 2-0, abili e bravi a rimontare e vincere con Pulisic che cambia la gara nella ripresa.

All’8′, calcio di rigore per il Torino per un fallo di mano di Fikayo Tomori.

Vlasic insacca dagli 11 metri. Al 17′ raddoppia il Torino. Torna a segnare Duvan Zapata.

Milan annichilito, che reagisce e trova la rete del 2-1 al 24′. Grandissima rete di Rabiot, la sua prima in rossonero. Alla mezz’ora il cambio di Leao, che si fa male. Al suo posto entra Ricci. Si va all’intervallo con il Torino avanti 2-1.

Nella ripresa solo Milan in campo. Allegri si gioca la carta Pulisic che sbaraglia il Toro. Al 65′ l’americano entra al posto di Bartesaghi. Il giocatore impiega pochi secondi a trovare il gol del 2-2. Torino che vacilla, forcing del Milan che vuole il gol del 3-2. Al 77′ arriva il 3-2. Assist del grande ex Ricci, palla proprio per Pulisic che non sbaglia. Milan avanti dopo essere stato sotto 2-0. Il Torino ha un sussulto di orgoglio nel finale. Ma finisce 3-2. Il Milan sale a 31 punti, gli stessi del Napoli, a +1 sull’Inter, +4 sulla Roma.

Foto: sito Milan