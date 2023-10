Il Milan presenta la sfida alla Juve sui social: “La grande classica. Notte magica alla Scala”

Il Milan presenta ad effetto la sfida contro la Juventus di questa sera sui canali social.

Il club rossonero ha postato una foto scrivendo: “La grande classica. Grande notte alla Scala”. Nella foto si vede Pioli dirigere l’orchestra rossonera, composta da vari violini suonati da Pulisic, Leao, Giroud.

In prima fila, ad assistere, grandi ex campioni, come Seedorf, Kakà e Van Basten.

Un bel fotomontaggio social del club che carica i propri tifosi in vista della super sfida di questa sera.

Ready for a massive night at the Scala del Calcio 🎻#MilanJuve #SempreMilan pic.twitter.com/teIYy2Hr3D — AC Milan (@acmilan) October 22, 2023

Foto: twitter Milan