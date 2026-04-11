Il Milan prende tre schiaffoni: lezione Udinese con Bartesaghi (autogol), Ekkelenkamp e Atta

11/04/2026 | 19:56:10

Seconda sconfitta di fila per il Milan: dopo la partita persa a Napoli, i rossoneri cadono anche in casa contro l’Udinese.

Nonostante i padroni di casa abbiano mantenuto per gran parte del tempo il possesso del pallone e creato più occasioni nel corso del primo tempo, hanno faticato a trovare lo specchio della porta, cosa che hanno pagato quando al 26’ l’Udinese è passata in vantaggio grazie all’autorete di Bartesaghi, dovuta a una deviazione. Gli ospiti non si sono fermati e al 37’ hanno trovato il gol del raddoppio con la rete di Ekkelenkamp su assist di Zaniolo.

Il secondo tempo è continuato sulla falsa riga del primo: il Milan ha creato di più, ma i friulani si sono mostrati più concreti e al 71’ hanno segnato il terzo gol con Atta, su assist di Ekkelenkamp, che ha chiuso il match con il punteggio di 3-0 per gli ospiti.

Foto: Instagram Atta