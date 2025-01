Il Milan posta Okafor sui social: “Infortunato? Assolutamente NOah”

Noah Okafor è tornato a Milanello dopo la mancata ufficialità al Lipsia per un problema, così riportò il club tedesco, durante le visite mediche. In verità il numero 17 rossonero è tornato integro e ad allenarsi col resto del gruppo, ed è così pronto per essere convocato da Sergio Conceiçao per la partita di campionato contro il Parma. E il Milan ha voluto mandare una frecciatina al club tedesco: “Infortunato? Assolutamente NOah”.

Foto: Instagram Okafor