Il Milan perde 3-2 con la Virtus Entella. Jashari in campo per novanta minuti

14/11/2025 | 13:50:50

È terminata con una vittoria per 3-2 della Virtus Entella l’amichevole voluta da Massimiliano Allegri. Il Milan ha trovato per due volte la rete del vantaggio: prima con Pulisic al 9’, recuperato al 38’ da Ankeye, e poi al 58’ con Barsani, raggiunto nuovamente al 68’ da Boccadamo. L’Entella ha infine segnato la rete della vittoria all’87’ con De Benedetti.

La cosa però più importante non è il risultato, ma le prestazioni dei giocatori rientrati dall’infortunio, come Pulisic e Tomori, e soprattutto quella di Ardon Jashari, fermatosi alla vigilia di Lecce-Milan dopo uno scontro con Gimenez che aveva causato la rottura del perone. Jashari ha disputato 90 minuti, mostrando al tecnico di essere in condizione per poter rientrare nelle rotazioni della squadra.

Foto: sito Milan