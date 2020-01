Il Milan pensa al futuro: preso il giovane Jordan Amore. Contratto depositato in Lega

Il Milan non cambia mentalità e punta ancora sui giovani. La società rossonera ha chiuso l’acquisto di Jordan Amore Pio, attaccante classe 2003. Prelevato dal Piacenza, il giocatore si aggregherà alla formazione Primavera rossonera. Il contratto di Jordan Amore è stato già depositato in Lega: un trasferimento a titolo definitivo perfezionato in ogni dettaglio.