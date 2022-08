Il Milan parte con il poker (doppio Rebic): 4-2. Blitz dell’Atalanta a Marassi

Inizia nei migliore dei modi il campionato del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo essere passati in svantaggio dopo 1′ con il gol di Rodrigo Becao, rimontano l’Udinese calando il poker grazie alle reti di Theo Hernandez (su rigore), Rebic, Brahim Diaz e ancora Rebic. Per l’Udinese, invece, a segno Becao e Adam Masina. Nel secondo tempo c’è stato spazio anche per l’esordio di Charles De Ketelaere e Divock Origi. Bene anche l’Atalanta al Marassi, passata in vantaggio con il gol di Toloi, i ragazzi di Gasperini hanno chiuso il discorso con il primo gol di Ademola Lookman.

Foto: Twitter Milan