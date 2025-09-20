Il Milan non si ferma più: doppio Pulisic e Fofana stendono l’Udinese (0-3). Standing ovation per Modric

20/09/2025 | 22:42:05

Il Milan non fa sconti all’Udinese e vince la terza gara di fila. I rossoneri si impongono 3-0 a Udine con la doppietta di Pulisic e la rete di Fofana, ma a prendersi la scena è un Modric maestoso. L’unica nota stonata dei rossoneri è Santi Gimenez, che spreca una palla gol nel primo tempo e non riesce ancora a sbloccarsi. I rossoneri tengono in mano il pallino per tutto il match, anche grazie a un illuminante Luka Modric, grande protagonista della sfida con aperture perfette e qualità infinita. La svolta del primo tempo arriva al 40′, Pulisic ribatte in rete una respinta di Sava, che aveva parato un traversone di Estupinan destinato sul secondo palo per Gimenez e toccato sfortunatamente da Kristensen. A inizio ripresa Fofana sfrutta un errore difensivo dei friulani e raddoppia. I rossoneri però continuano a spingere sull’acceleratore e trovano anche la terza rete al 52 con un Pulisic davvero ispirato (e la complicità di Sava) e un Modric in stato di grazia che incanta alla Bluenergy Arena. All’80 Allegri toglie il croato e tutto lo stadio si alza in piedi, tifosi friulani compresi, per una toccante standing ovation. Finisce 3-0 e ora per i rossoneri arrivano i due crush test contro Napoli e Juventus.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59′ Zanoli), Solet, Kristensen, Zemura; Atta (82′ Miller), Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp (59′ Modesto); Davis (59′ Zaniolo), Bravo (46′ Buksa). All. Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (68′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (68′ Ricci), Modric (81′ Athekame), Rabiot, Estupinan; Gimenez (62′ Nkunku), Pulisic (63′ Loftus-Cheek). All. Landucci (Allegri squalificato

FOTO: X Milan