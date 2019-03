Il Milan non si ferma più: 1-0 al Sassuolo. Gattuso sorpassa l’Inter e vola al 3° posto

Un Milan meno brillante del solito soffre per novanta minuti ma batte il Sassuolo, che resta in dieci nella ripresa per l’espulsione di Consigli. A San Siro decide l’autorete di Lirola al 35′ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quarta vittoria consecutiva in campionato per Gattuso, che festeggia al meglio le 50 panchine con il Milan: con questo successo i rossoneri sorpassano l’Inter e si piazzano al terzo posto in classifica.

Venerdì 1 marzo

Ore 20:30 Cagliari-Inter 2-1 (Ceppitelli, Pavoletti – Lautaro Martinez)

Sabato 2 marzo

Ore 15:00 Empoli-Parma 3-3 (Gervinho, Rigoni, Bruno Alves – Dell’Orco, Caputo, Silvestre)

Ore 18:00 Milan-Sassuolo 1-0 (aut. Lirola)

Ore 20:30 Lazio-Roma

Domenica 3 marzo

Ore 12:30 Torino-Chievo

Ore 15:00 Spal-Sampdoria

Ore 15:00 Genoa-Frosinone

Ore 15:00 Udinese Bologna

Ore 18:00 Atalanta-Fiorentina

Ore 20:30 Napoli-Juventus

Classifica: Juventus 69; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Sampdoria, Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma 30; Genoa 29; Cagliari 27; Spal 23; Udinese, Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10. *meno 3 punti di penalizzazione

