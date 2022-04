Il Milan non passa a Torino: è 0-0 al triplice fischio

Il Milan non riesce ad avere la meglio contro un Torino che, portando in campo la propria encomiabile e riconoscibile identità tattica, ha complicato la partita dei rossoneri. Il risultato finale, uno 0-0 avaro di occasioni ciclopiche, è probabilmente il risultato più giusto per quanto fatto dalle due squadre. Pochi squilli da segnalare ambedue le parti: al 50′ Maignan è plastico ed esplosivo su una conclusione indirizzata all’incrocio di Vojvoda, mentre Giroud e Tonali sono i più pericolosi per il Milan, ora a +2 su Inter e Napoli (68 punti i rossoneri, 66 nerazzurri e partenopei).

Foto: Twitter Milan