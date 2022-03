Il Milan non concretizza, l’Inter poco brillante: il derby finisce 0-0

Il Milan si è fatto preferire ai nerazzurri, apparsi in enorme difficoltà soprattutto nel primo tempo, spesso messa con le spalle al muro dai rossoneri, che però non hanno approfittato del buon primo tempo, senza riuscire a segnare un gol.

Occasioni per Saelemaekers, per Theo Hernandez che di destro ha sfiorato il palo di Handanovic.

Dopo 25 minuti il Milan deve fare a meno di Alessio Romagnoli che esce per problemi all’adduttore della coscia sinistra, sostituito da Pierre Kalulu.

Nel finale di primo tempo, occasione anche per Krunic, ben servito da Saelemaekers, con salvataggio di Skriniar su un tiro che sembrava a botta sicura.

Si va al riposo sullo 0-0, con il Milan che magari avrebbe meritato qualcosa in più.

Nella ripresa, subito grandi occasioni per il Milan, che protesta anche per un episodio dubbio in area interista, con Skriniar che ferma in modo poco chiaro Giroud, ma sia l’arbitro che il VAR non intervengono. Poco dopo, Handanovic si supera su una conclusione di Leao.

Il Milan, con il passare dei minuti, frena la sua foga, l’Inter prova a venire fuori, ma non riesce ad impensierire Maignan.

All’87’ esordio anche per Gosens nell’Inter.

Finisce 0-0 dopo 4 minuti di recupero. Il Milan certamente avrebbe meritato qualcosa in più. Si deciderà tutto al ritorno a fine aprile.

Foto: Twitter Milan