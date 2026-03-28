Il Milan mantiene il vantaggio, il 2007 Kostic è già pronto per le visite

28/03/2026 | 22:10:45

Il Milan aveva un vantaggio importante per Andrej Kostic, attaccante 2007 del Partizan Belgrado, come raccontato prima di Natale. Adesso ci sono gli accordi per circa tre milioni, l’attaccante è già a Milano pronto per le visite, il suo futuro non partirà dalla prima squadra. Il classe 2007, che ha segnato 10 gol nel campionato serbo in 27 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti delle giovanili, almeno in un primo momento. Attaccante dotato di grandi doti fisiche e tecniche, il Milan ci aveva messo gli occhi da tempo.

foto sito partizan