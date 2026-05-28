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Il Milan ha incontrato anche Pochettino

28/05/2026 | 15:35:01

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Secondo quanto riportato da The Ahtletic, il Milan avrebbe incontrato anche Pochettino per la panchina. Attualmente legato alla Nazionale americana che guiderà ai Mondiali, il tecnico argentino avrebbe incontrato settimana scorsa i vertici del club rossonero per un colloquio conoscitivo. Un nome internazionale che potrebbe fare al caso dei rossoneri, ma che sarà impegnato nella rassegna mondiale che scatterà nei prossimi giorni e dunque difficilmente liberabile nell’immediato considerando la competizione alle porte.
Foto: Instagram Pochettino