Il Milan fallisce l’aggancio al secondo posto, Dia risponde a Giroud: parità a San Siro (1-1)

Boulaye Dia risponde a Olivier Giroud, parità a San Siro tra Milan e Salernitana: 1-1. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 23′: Rafael Leao tenta il tiro, ma non colpisce bene e diventa un cross per Giroud e Brahim Diaz che non riescono a girare in porta. Cinque minuti più tardi ci prova Giroud in acrobazia, ma il suo tiro sorvola la traversa. Al 32′ arriva la prima grande occasione per gli ospiti: Bohinen apparecchia per Kastanos, che calcia a lato da pochi metri. Troppo lenta l’esecuzione del centrocampista granata. Al 37′ ci riprova Leao, ma il suo tiro si spegne sul fondo a pochi centimetri dalla porta dopo la deviazione di Gyomber. Al 42′ Thiaw valuta male il rimbalzo, scappa via Boulaye Dia che si invola verso la porta, ma Maignan compie un autentico miracolo e ferma l’attaccante in scivolata al limite dell’area. Gol sbagliato, gol subito. E al 46′ il Milan passa in vantaggio con la girata di testa da calcio d’angolo del solito Olivier Giroud. Nella ripresa i rossoneri provano a gestire il possesso. La prima occasione arriva al 52′ con l’azione personale di Bennacer, ma il tiro dell’algerino diventa un assist per Leao che viene murato. Al 61′ arriva il pareggio della Salernitana firmato da Boulaye Dia che, lasciato solo in area di rigore, non perdona Maignan. Al 70′ l’arbitro La Penna assegna un calcio di rigore al Milan, ma il Var richiama il fischietto al monitor e, dopo il consulto, viene tolto il rigore ai rossoneri. I rossoneri sfiorano il vantaggio al 76′, ma Ochoa chiude la porta a Origi. Ci prova anche la Salernitana, ma il tiro dalla distanza di Piatek viene controllato e respinto da Maignan. All’87’ succede di tutto nei pressi della linea di porta protetta da Ochoa: Traversone al centro di Kalulu, batti e ribatti nell’area della Salernitana, Florenzi tocca per ultimo, ma il braccio di Kalulu aiuta Ochoa a tenere fuori dalla porta la palla e a salvare il pareggio. Al 90′ ci prova Ibrahimovic, ma Ochoa respinge il diagonale dello svedese. Grande nervosismo nel finale con La Penna che sventola il cartellino giallo a Dia dopo un accenno di rissa dopo un contatto con Theo Hernandez. Al 97′ arriva il contropiede degli ospiti, ma Piatek vanifica tutto sbagliando il passaggio per Bradaric. Termina così 1-1 a San Siro, il Milan fallisce l’aggancio al secondo posto e si ferma come le altre squadre in lotta per un posto in Champions.

Foto: Milan Twitter