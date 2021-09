Il Milan esalta Rebic: “DevastAnte”. Il video

Il Milan, tramite i propri canali social, ha voluto esaltare la prestazione offerta da Ante Rebic ieri sera contro la Juventus e lo ha fatto postando un video dei momenti clou della sua partita. Ricordiamo che il croato è stato l’autore del gol del pareggio rossonero. Di seguito il filmato.

Devast

Rebić the relentless Rossonero: check out his best moments in #JuveMilan ▶️

E alla fine arriva Ante: riviviamo il meglio della sua partita ▶️ #SempreMilan @skrill pic.twitter.com/1mP8znNBLM

— AC Milan (@acmilan) September 20, 2021