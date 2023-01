Il Milan è arrivato a Riyad. Mercoledì la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il video

Il Milan è arrivato poche ore fa a Riyad per iniziare la preparazione in occasione della gara di mercoledì contro l’Inter, valida per la Supercoppa Italiana. Presente la squadra partita per Lecce. Out Ibrahimovic, Maignan, Florenzi, Ballo-Touré e Krunic.

I rossoneri sono partiti da Brindisi dopo la gara pareggiata ieri sera a Lecce.

Comincerà oggi la preparazione in vista del derby che assegnerà il primo titolo della stagione. L’Inter invece partirà da Milan nelle prossime ore.

Questo il video pubblicato dai social della Lega Serie A.

Foto: twitter Milan