Il Milan domina per un’ora e va sul 3-0. L’Atalanta accorcia con Gaetano e Krstovic, poi Zappacosta si divora il 3-3

18/10/2026 | 19:57:49

Il Milan festeggia a San Siro e batte l’Atalanta 3-2. I rossoneri, reduci dalla trasferta di Salisburgo in Europa League, riprendono a vincere anche in campionato. Il primo tempo è stato interamente dominato dalla squadra di Ruben Amorim che, dopo l’annullamento del gol di Pulisic per posizione di fuorigioco, passa in vantaggio dal dischetto con Gonçalo Ramos, complice un fallo di mano di Obric. Passa qualche minuto e i rossoneri raddoppiano grazie a una bella giocata sull’asse Moreira-Rabiot, con il francese che trova il quarto gol in Serie A. Nella ripresa, è ancora il Milan a spingere e un altro tocco di mano, questa volta di Kristensen, manda dagli undici metri Gonçalo Ramos che, questa volta, si fa ipnotizzare da Carnesecchi. Sull’angolo successivo, Rabiot spizza e Gila spinge in porta il pallone del 3-0. I cambi di Sarri, con gli ingressi di Zalewski, Krstovic e Gaetano, danno nuova linfa alla Dea che, prima accorcia con l’ex Cagliari e, poi, accorcia le distanze con una stoccata dell’attaccante montenegrino. Nel finale, un miracolo di Maignan, immolatosi con tutto il corpo, neutralizza un tiro di Zappacosta a botta sicura. L’Atalanta sfiora la clamorosa rimonta ma non riesce nell’impresa.

Foto: X Milan