Il Milan in due minuti ribalta il Genoa: vittoria a Marassi per 2-1

05/05/2025 | 22:43:16

Il Milan rimonta e in due minuti ribalta e batte il Genoa 2-1, nel positicopo della 35′ agiornata di Serie A.. Al 23′, prima chance per i padroni di casa con Pulisic che rischia l’autorete nel tentativo di anticipare Messias, superlativa la risposta di Maignan.

Lo stesso Pulisic al 42′ fallisce la prima vera grande occasione per il Milan. Grande intuizione di Leao che mette l’americano a tu per tu con Leali bravissimo a respingere la conclusione. Milan che al 28′ ha dovuto togliere Fofana, ma per il mediano solo una botta al piede, uscito per precauzione.

Accade tutto nella ripresa. Al 60′ entra Vitinha per i Grifoni. Al 61′, a un minuto dal suo ingresso arriva il vantaggio rossoblù. Sponda di Pinamonti per Martin che disegna un cross col contagiri girato alle spalle di Maignan con un destro di prima intenzione dall’attaccante portoghese. Vantaggio Genoa. Reagisce il Milan, con Conceicao che si gioca le carte Gimenez e Joao Felix. Al 76′ arriva il pareggio rossonero con Leao. Il portoghese riceve un traversone dalla destra da Gimenez e ha il tempo di prendere la mira e colpire, trovando anche la deviazione di un difensore genoano. Due minuti dopo arriva il clamoroso 2-1. Leao riceve palla a sinistra, mette in mezzo a cercare Joao Felix ma Frendrup nel tentativo di anticiparlo fa autorete. Milan avanti al 78′.

Milan che riesce a tenere il risultato e a vincere 2-1 a Marassi. Terza vittoria di fila per i rossoneri. Il Milan sale a 57 punti e mette nel mirino la Fiorentina, distante ora solo due punti.

Foto: sito Milan