Il Milan dei giovani cala il poker al Cagliari e vola ai quarti di Coppa Italia (4-1)

Il Milan vola ai quarti di Coppa Italia! I rossoneri calano il poker al Cagliari: 4-1. La prima occasione della gara, però, è per gli uomini di Ranieri che sfiorano il vantaggio con Petagna su calcio d’angolo, ma Mirante è attento e devia il pallone sopra la traversa. Cresce il Milan con il passare dei minuti e al 28′ sblocca la gara: assist di Theo, grande stop di destro e tiro di sinistro per Jovic. Al 42′ arriva anche il raddoppio rossonero, ancora firmato Jovic, ancora su azione partita da Théo Hernandez. Incredibile giocata del francese che ruba palla nella sua area e si rende protagonista di un incredibile coast to coast che termina con l’assist per il centravanti serbo, la cui conclusione finisce in rete anche per la maldestra deviazione di Radunovic. A inizio ripresa arriva anche il 3-0 rossonero, la prima gioia in rossonero per Chaka Traorè. Il diciannovenne si fa trovare pronto su un rimpallo in area, è bravo a girarsi e bucare un Radunovic, ancora una volta complice con un intervento non perfetto. Pioli decide di amministrare e concede minuti Zeroli e Bartesaghi. Alla fine arrivano altri due gol: i sardi segnano la rete della bandiera all’88’ con un tiro dalla distanza di Azzi che viene deviato da Luvumbo in modo tale da superare Mirante. Poi Leao, entrato nel finale, si rende protagonista di un’azione alla Leao terminata in rete: 4-1. Ai quarti di finale il Milan troverà la vincente di Atalanta-Sassuolo.

Foto: Instagram Milan