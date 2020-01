Il Milan chiude per Saelemaekers: il baby gioiello arriva dall’Anderlecht

Il Milan nelle scorse ore ha chiuso l’operazione per Alexis Saelemaekers, gioiello classe ’99 proveniente dall’Anderlecht. L’esterno offensivo belga in questa stagione ha disputato quasi tutte le partite, 14 delle quali dal primo minuto, impreziosite da 2 reti, compresa quella decisiva nell’importante match di settembre contro lo Standard Liegi. Un giocatore molto duttile, anche se predilige agire sulla corsia di destra. Al Milan arriva come alternativa a Castillejo dopo la cessione di Suso, ma potrebbe anche giocare in un altro dei ruoli alle spalle di Ibrahimovic e Leao. Un investimento di prospettiva del Milan, che si regala un talento dalle indiscusse qualità.

Foto: Twitter ufficiale Anderlecht