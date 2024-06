Il Milan celebra Sinner: “C’è un nuovo numero uno. Complimenti Jannik”

Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia dello sport italiano, diventando il primo italiano di sempre a conquistare il numero uno del ranking del tennis mondiale.

Non era mai accaduto. Tanti i complimenti per l’atleta altoatesino, tra questi quelli del Milan, squadra per cui Sinner fa il tifo. Il club rossonero ha così scritto sui social: “C’è un nuovo numero uno in città. Sei grande Jannik!”

Foto: Instagram Sinner