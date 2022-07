Il Milan perde in terra ungherese con lo Zalaegerszeg per 3-2. I rossoneri iniziano male il test e finiscono sotto per tre a zero. Gli uomini di Pioli poi tentano la rimonta con le marcature di Giroud al 30′ e Krunic all’86’. La squadra di casa però chiude bene gli spazi e vince la gara. La differenza di condizione ha sicuramente inciso, con gli ungheresi nettamente avanti fisicamente.

Foto: twitter Milan