Il Milan avverte: “Chi non ha il biglietto non parta per Reggio Emilia”

A pochi giorni dalla sfida contro il Sassuolo decisiva per la lotta scudetto che il Milan si sta contendendo con l’Inter, il club rossonero ha pubblicato su Twitter un comunicato che riguarda i tifosi: “Come richiesto della Questura di Reggio Emilia, vogliamo ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto per Sassuolo-Milan di non mettersi in viaggio e di non presentarsi al Mapei Stadium senza titolo d’accesso”

Foto: Wikipedia