Il Milan annuncia il primo naming partner della sua storia: nasce il “Centro Sportivo Milanello powered by Clivet”

06/07/2025 | 15:20:37

Novità storica in casa rossonera: AC Milan ha annunciato il rinnovo e l’estensione della partnership con Clivet, azienda leader nella climatizzazione sostenibile, che diventa primo Naming Rights Partner nella storia del centro sportivo rossonero. Il comunicato: AC Milan è orgoglioso di rafforzare il proprio impegno a lungo termine nei confronti del comfort naturale, dell’innovazione e della sostenibilità, rinnovando ed estendendo la propria partnership con Clivet, che da oggi diventa Official Climate Partner del Club rossonero. Il nuovo accordo rappresenta un passo importante negli sforzi del Club per ridurre l’impatto ambientale e creare ambienti ad alte prestazioni attraverso soluzioni sostenibili.

