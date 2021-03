I commenti della stampa estera sull’eliminazione della Juve: Ronaldo sotto accusa

L’eliminazione agli ottavi di Champions League della Juventus per mano del Porto ha trovato, chiaramente, ampio spazio sui maggiori quotidiani sportivi europei. In Spagna, Marca, pone l’accento sui diversi risultati conseguiti da Ronaldo tra l’esperienza al Real Madrid e quella alla Juventus, al di là delle Coppe vinte, evidenziando come prima di vestire il bianconero, l’asso portoghese avesse raggiunto le semifinali per ben otto stagioni di fila . “Nelle tre stagioni in cui è stato alla Juventus -scrive Marca-, è stato molto lontano dalla lotta per il titolo. La Juve è stata eliminata ai quarti contro l’Ajax (2019) e agli ottavi contro Lione (2020) e Porto (2021). Cristiano è arrivato a Torino dopo un periodo di successo al Real Madrid con 8 semifinali consecutive di Champions League accompagnate da quattro titoli“. Si sottolinea inoltre la minor incidenza del portoghese, anche in termini di realizzazioni: “In queste ultime tre stagioni -prosegue Marca-ha segnato complessivamente 14 gol mentre nell’ultima stagione con il Real Madrid in Champions League (2017-18) è stato il capocannoniere della competizione con 15 reti”.

Restando in Spagna, anche As, che titola “Cristiano, colpito e affondato“, fa un bilancio del rendimento europeo di Cr7 con la Juventus: “Dal suo addio al Real Madrid e dalla sua firma con la Juventus nel 2018, il miglior risultato di Cristiano in Coppa dei Campioni è stato un quarto di finale nella sua prima stagione torinese“. “Se nelle precedenti edizioni CR7, cinque volte campione d’Europa e miglior marcatore storico della competizione, aveva segnato sette gol in sette partite, essendo decisivo nell’ottavo della stagione 2018-2019 contro l’Atlético Madrid con una tripletta, ieri non ha avuto spazi e non ha potuto evitare un nuovo fallimento europeo della sua squadra, ha concluso As.

L’eco dell’eliminazione dei bianconeri è arrivato anche in Francia e Germania. L’Equipe titola: “Ronaldo le fiasco, Oliveira le heros”. La Bild, in Germania, evidenzia l’errore di Ronaldo in occasione del 2-2 di Sergio Oliveira su punizione: “Ronaldo cerca di difendere il pallone con la schiena (!), Alza presto la gamba destra permette alla palla di passare. Wojciech Szczesny non ha colpe“.

The Sun, in Inghilterra, scrive a proposito di Juve-Porto: “Gli ospiti, in dieci, stordiscono la Juventus mettendo in dubbio il futuro di Ronaldo in bianconero“.

Foto: Getty Images