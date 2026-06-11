Il Messico (in 10) parte forte: 2-0 al Sudafrica (che finisce in 9) con Quinones e Raul Jimenez

11/06/2026 | 23:04:10

Il Messico apre i Mondiali con una vittoria in una partita che verrà ricordata anche per le tre espulsioni finali, oltre che per il 2-0 inflitto al Sudafrica. Il Messico è andato in vantaggio dopo appena 8′ grazie al gol dell’esterno Quinones. Tra i più attivi, il numero 16 ha colpito anche un palo sul finire primo tempo.. Al 50′ il Sudafrica resta in dieci uomini. Rosso per Sithole. Il mediano atterra Gutierrez involato a rete. Il fallo è netto, ma al limite dell’area. Per l’arbitro è rosso e il Sudafrica resta in dieci. Al 67′ Raul Jimenez trova il raddoppio e scoppia in lacrime. All’84’ il Sudafrica resta in nove. Zwane, sbraccia con una manata e viene espulso. Rosso dopo un controllo del Var: i Bafana Bafana rimangono in nove. Un espulsione, dubbia, anche nel Messico: al 90′ il fallo di Montes viene giudicato da rosso. Finisce 2-0.

foto x fifa world cup