Il Messico brilla e vola ai sedicesimi. Rep. Ceca ai saluti con un solo punto

25/06/2026 | 10:18:46

Il Messico padrone di casa centra la terza vittoria consecutiva, che vale i tre punti ed il proseguo dell’avventura nel torneo. Dall’altro lato del campo la Repubblica Ceca ne subisce tre e chiude la sua classifica ultima con un solo punto. Ecco le parole del centrocampista messicano Vargas: “Aguirre ci chiede di avere personalità, giocare come stiamo facendo con i nostri club e dare tutto per questo Paese, perché non avremo mai più la possibilità di giocare un Mondiale in casa. Al prossimo turno vi dovrete aspettare di vedere quello che già stiamo facendo: una squadra che lavorerà duro, lotterà e cercherà di giocare un buon calcio”. E dell’attaccante Martinez: “Credo davvero che la cosa più importante sia mantenere la calma. Il gruppo ha questa mentalità, oltre all’umiltà. Soprattutto, siamo una squadra che lavora sodo. Non ci accontentiamo di quanto fatto finora, proprio perché ci siamo posti determinati obiettivi. Procediamo passo dopo passo, una partita alla volta. Al momento, la prossima gara è quella più importante per noi e speriamo di prepararci al meglio per offrire una buona prestazione”.

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