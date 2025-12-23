Il messaggio social di Ekitike a Isak dopo l’infortunio: “Resta forte fratello. Guarisci presto”

23/12/2025 | 13:30:43

L’attaccante del Liverpool, Alexander Isak, che è stato costretto ad uscire dal campo dopo un brutto contrasto con Micky van de Ven, ha riportato una lesione alla caviglia che ha incluso la frattura del perone e che lo terrà fuori per un lungo periodo. Non sono mancati i messaggi di vicinanza allo svedese tra i quali quello di Hugo Ekitike che sulle proprie storie instagram ha scritto: “Resta forte fratello. Guarisci presto, se dio vuole”.

Foto: Instagram Liverpool