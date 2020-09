Il messaggio di Zaniolo: “Grazie per il supporto, tornerò presto”

Il responso è arrivato: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Nicolò Zaniolo, dopo lo scontro con Van de Beek durante Olanda-Italia. E sui suoi social, il centrocampista della Roma ha voluto lanciare un messaggio: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto!”.

Foto: Instagram personale Zaniolo