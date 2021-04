Il messaggio di Smalling dopo la rapina: “Grazie per il supporto. Stiamo bene anche se ancora scossi”

Chris Smalling ha voluto ringraziare tutti, tifosi e non, per i tanti messaggi d’affetto arrivati dopo la notizia dell’irruzione di alcuni ladri nella sua abitazione. Questo il messaggio condiviso sui propri social dal difensore della Roma: “Vorrei ringraziare tutti per i vostri auguri e il supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è fortunatamente illesa! Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite senza causare un tale danno e una tale angoscia agli altri”.

Foto: twitter roma