Il messaggio di Pisacane a Trepy: “Continua a combattere, sono con te. Ti aspetto”

17/08/2026 | 21:56:25

Notizia di oggi le condizioni di salute di Yael Trepy, giovane calciatore del Cagliari che è in coma dopo un incidente domestico.

Su Instagram bellissimo messaggio di mister Fabio Pisacane, che ha avuto il ragazzo anche in Primavera.

Le sue parole: “Da quattro anni ti vedo crescere, lottare e superare ogni ostacolo. Oggi affronti la partita più importante. Continua a combattere, Yael. Sono come sempre accanto a te. Ti aspetto”.

Foto: X Cagliari