Il messaggio di Mertens: “Voglio ringraziare tutti i medici, stanno facendo un grande lavoro”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ringrazia via social i medici impegnati nella lotta contro il Coronavirus: “Ho visto tutti i video che stanno facendo su di voi, mentre state aiutando tutti. So che è un periodo difficile per voi, fate un grande lavoro, grazie per quello che state facendo. Non potete neanche stare vicini alle vostre famiglie, volevo dirvi grazie e forza”.

Foto: Napoli Twitter