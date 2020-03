Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai canali di Rai Sport ha lanciato un appello per combattere l’emergenza Coronavirus: “Come nel calcio vinciamo se siamo squadra e siamo uniti. Ognuno ha il suo ruolo e oggi il nostro ruolo è stare in casa. Io resto in casa”, il messaggio di Marotta.

