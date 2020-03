“In questo momento difficile per tutto il mondo, siamo grati per le cose che contano: la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari rimanete a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari là a fuori a combattere per salvare vite”, questo il messaggio pubblicato pochi istanti fa da Cristiano Ronaldo sul proprio account Instagram.

Foto: Juventus Twitter