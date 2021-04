Il messaggio della moglie di Smalling: “Grazie a tutti. Per i ladri, vivete con dignità non come topi”

Dopo Chris Smalling, anche la moglie Sam Cooke ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento a quanti le sono stati vicini in seguito alla rapina subita l’altro giorno, e riservando qualche parola anche per gli aggressori. Questa le parole affidate alle sue storie instagram: “Grazie a tutti per il supporto. Anche se ancora un po’ scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire che coloro che vivono le loro vite come quella di questi ladri, che sono entrati nella nostra camera da letto puntandoci pistole alla testa, ripensino alle loro scelte e vivano in modo più dignitoso, rispettabile e consapevole, come veri uomini veri e non topi (è irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non siano state semplici ma c’è sempre un’altra strada. E per la cronaca, per chiunque pensi di avvicinarsi alla mia famiglia ancora, non abbiamo più gioielli od orologi rimasti e non abbiamo intenzione di comprarne altri! Se ci vedrete indossare qualcosa, probabilmente è falso. Quindi non perdete tempo”.

Foto: Twitter Roma