Il messaggio del Chelsea per Sarri: “Siamo con te, guarisci presto”

“Tutti noi del Chelsea mandiamo i nostri migliori auguri a Maurizio Sarri, che è in cura per una polmonite. Guarisci presto, Maurizio”, è questo il messaggio del Chelsea per Maurizio Sarri, tecnico della Juventus attualmente alle prese con una polmonite. Il club londinese, attraverso i propri canali, ha voluto fare gli auguri di pronta guarigione all’allenatore che pochi mesi fa ha guidato proprio i Blues alla conquista dell’Europa League.

Foto: Juventus Twitter