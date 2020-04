Anche il Barcellona dimostra la propria vicinanza a Pep Guardiola per la scomparsa della madre con questo messaggio: “Noi del Barcellona piangiamo la perdita di Dolors Sala, in questi tempi difficili, e ci uniamo alle condoglianze per Pep Guardiola, la famiglia e gli amici. Riposa in pace”.

Foto: Mirror