Il messaggio d’addio di Circati al Parma: “Sei anni non si cancellano. È stato un privilegio”

21/08/2026 | 10:11:09

Alessandro Circati ha lasciato il Parma dopo sei stagioni e ha firmato con il Benfica. Il difensore australiano ha voluto salutare i tifosi emiliani dopo mille battaglie: “Grazie Parma. Dopo 6 anni è arrivato il momento di salutarci. Sono stati anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, soddisfazioni e soprattutto di persone che porterò sempre con me. Ringrazio il Parma per avermi dato l’opportunità di crescere, dentro e fuori dal campo, e tutte le persone che hanno condiviso con me questo percorso. Sei anni non si cancellano: rimarranno parte della mia storia e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto, Parma. È stato un privilegio”.

Foto: Instagram Circati