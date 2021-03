Il mercato in campo – Spinazzola sinonimo di valore aggiunto

In piena emergenza la Roma ha dovuto affrontare il Milan in un importante scontro diretto in chiave Europa. Assente Dzeko, fuori causa buona parte della retroguardia, Fonseca ha fatto di necessità virtù. Sono emersi problemi di equilibrio tra i reparti e la difesa ha traballato.

Tra coloro che hanno fatto la differenza non si può scordare Leonardo Spinazzola, uno dei pilastri dell’ultima ricostruzione, un acquisto che sta riuscendo a rispondere alle aspettative nonostante l’operazione di mercato saltata un anno fa con l’Inter. È rimasto nella capitale, ha resettato mentalmente e il suo rendimento si sta contraddistinguendo per continuità, efficacia, abnegazione e qualità.

L’ex juventino rientra tra i pochi giallorossi ad aver alzato l’asticella contro gli uomini di Pioli. Ha fatto e rifatto la corsia sinistra un numero incalcolabile di volte, ha trovato spesso e volentieri il fondo nonostante i duelli con un avversario in gran forma come Calabria. Progressioni, dribbling, sterzate, il tutto finalizzato a creare l’agognata superiorità numerica, ad allargare le maglie della retroguardia, servendo palloni al bacio agli attaccanti e premiando l’inserimento dei centrocampisti.

Ha messo lo zampino nel provvisorio 1-1, liberando al tiro l’accorrente Veretout in una posizione favorevole, si è rivelato l’elemento più pericoloso, in grado di incidere operando a tutta fascia, con mille polmoni, invidiabile lucidità e una tecnica sopra la media che gli ha consentito di addomesticare con eleganza palloni complicati.

Al triplice fischio finale la prova sugli scudi dell’esterno, già notevolmente cresciuto sotto la gestione Gasperini, non è bastata alla Roma per ottenere un risultato positivo. Del resto il calcio è uno sport di squadra, ogni singolo fa i conti con la condizione del collettivo. In ogni caso abbiamo assistito all’ennesima prestazione da applausi di un ragazzo in passato perseguitato dalla sfortuna e da sempre trascinato da indubbio talento e grande forza di volontà.

La Roma e, perchè no, la Nazionale non potranno far altro che trarne beneficio, la continuità rappresenterà l’ago della bilancia.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Roma