Il mercato in campo – Spezia, Daniele Verde a un bivio

Otto goal e sei assist, anche a Udine decisivo con una splendida conclusione al volo a gonfiare la rete e il cross al bacio per il sigillo di Maggiore a chiudere il match. Se quella passata è stata l’annata del sorprendente fenomeno Spezia, l’attuale campionato può essere definito quello della totale conferma nella massima serie di Daniele Verde.

Lo status di promessa ai tempi del vivaio della Roma destinata a sbocciare rischiava di non avere ulteriori sviluppi nel caso in cui l’impatto con i professionisti non fosse stato corrispondente alle aspettative. Cadetteria ed esperienze in Spagna e Grecia, Verde si è sempre messo in gioco, ha sempre colto al volo nuove opportunità, non scoraggiandosi quando a certi livelli il calcio italiano non gli dava fiducia.

Sotto la guida di Italiano l’ex giallorosso ha avuto continuità di impiego e rendimento, accelerando quel percorso di abnegazione e duttilità tattica ritenuto fondamentale per un universale tassello offensivo. La scorsa estate in panchina è arrivato Thiago Motta, giornata dopo giornata il classe ’96 si è guadagnato con impegno le luci dei riflettori e si è confermato un riferimento per compagni e guida tecnica, un valore aggiunto per alzare l’asticella, un’imprescindibile àncora di salvezza nelle tempeste.

A quasi ventisei anni può trovarsi dinanzi ad un importante bivio in carriera che potrebbe riservargli la prima vera chance in un club di prima fascia. Il talento nativo di Napoli pone in risalto un’ottimale condizione fisica e mentale per giocarsela fino in fondo, al resto ci penserebbe un innato talento. In stazione è atteso il passaggio di diversi treni, non tutto è perduto, esistono ancora tempistiche e modalità per dimostrare di meritare determinati palcoscenici.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Spezia