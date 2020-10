Il mercato in campo – Riccardo Sottil, il jolly nel calcio moderno

La Fiorentina partì lo scorso campionato con un ampio ricorso ai talenti del proprio settore giovanile, cercando di abbinare necessità e voglia di valorizzare il prodotto fatto in casa.

Federico Chiesa non rappresentava una novità bensì il fiore all’occhiello, con il senno del poi gran parte della copertina è stata dedicata con pieno merito a Gaetano Castrovilli, un autentico tuttofare di qualità. In seconda fila si posizionava Riccardo Sottil, il cui spazio andava a calare nel prosieguo dell’annata, seppure fossero evidenti le sue qualità.

È ancora presto per valutare le strategie di un mercato appena concluso, anche se le premesse fanno pensare come il Cagliari ci abbia visto lungo dando fiducia al figlio d’arte. Immaginiamo il tempo preso dai viola; da una parte il desiderio di puntarci, dall’altra il timore di un’elevata concorrenza destinata a svalutare un patrimonio tecnico.

Alla fine si è deciso di far partire Sottil in prestito, preferendo dargli la chance di essere altrove protagonista per la prima volta nella massima serie. Nel Cagliari targato Di Francesco si sta rivelando un elemento imprescindibile, sfruttando al meglio il tasso tecnico, la capacità di saltare l’uomo creando l’agognata superiorità numerica, ma non solo.

La sontuosa prestazione offerta contro il Crotone ha messo in mostra un esterno di qualità – quantità a tutto campo, sempre pronto ad arretrare aiutando in copertura, pressando, raddoppiando la marcatura e ripartendo.

Nel rush finale di mercato i sardi hanno chiuso l’operazione Ounas, un altro elemento destinato ad alzare l’imprevedibilità nel nuovo 4-2-3-1. Un ulteriore elemento di stimolo per il classe ’99, capace di far sempre più male con i suoi tagli a rientrare e le sue fughe a tutta fascia. Il suo sigillo contro la formazione di Stroppa ha consentito al Cagliari di riprendere fiato dinanzi alla disinvoltura della coraggiosa neopromossa.

I diritti di opzione e contro-opzione nel trasferimento a titolo temporaneo ribadiscono il notevole valore nel presente e in prospettiva di un autentico jolly offensivo in grado di fare la differenza negli schemi più gettonati nel calcio moderno.

Foto: sito Cagliari