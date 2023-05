Il mercato in campo – Pisa, Masucci simbolo del calcio che appassiona

La carta di identità indica trentotto anni ma nessuno se ne accorge in partita e nemmeno in allenamento. Gaetano Masucci, come il buon vino, non smette di stupire e incantare anno dopo anno, rivelandosi ancora decisivo dal 1′ oppure a gara in corso. Il Pisa, dopo la grande rimonta con il ritorno di mister D’Angelo, fisiologicamente ha dovuto riprendere fiato e in campo alcuni episodi discussi sono diventati ostacoli inattesi.

Il goal del pareggio siglato nel finale di Brescia ha mantenuto accesa la speranza in ottica play-off, con un guizzo nel finale ci ha proprio pensato il classe ’84 ad evitare un’altra sconfitta. Una marcatura ricca di tempismo, precisione, senso della posizione di un attaccante in grado di gonfiare la rete anche nel gioco aereo, nonostante non sia il punto di forza in un bagaglio tecnico – tattico di primo piano.

Sassuolo, Frosinone, Virtus Entella, Pisa. Ovunque l’esperto attaccante ha fornito un valore aggiunto inevitabilmente destinato a fare la differenza a suon di goal e assist, ma non solo. Con spirito di sacrificio, duttilità tattica, senso di gruppo, leadership, è diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio dentro e fuori dal campo, un esempio per i compagni più giovani.

Ogni piazza è stata conquistata dalle qualità tecniche e soprattutto umane che ricordano giocatori di un calcio risalente ad alcuni decenni fa, quando risultava più semplice trovare veri professionisti attaccati alla maglia indossata. Un senso d’appartenenza che entra nel cuore e lascia il segno, lungo un indelebile cammino caratterizzato da rispetto, onore e orgoglio.

Non a caso proprio con tali qualità la punta cresciuta nel settore giovanile del Torino ha contribuito da protagonista alla scalata di realtà come Sassuolo e Frosinone, all’affermazione della Virtus Entella, al ritorno del Pisa. Progetti ambiziosi che non dimenticano lo spessore umano di chi ha dato tutto per la crescita comune.

Diego Anelli

Direttore www.sampdorianews.net