Il mercato in campo – Parma: Dennis Man, un gioiello che deve brillare

In questi due anni la proprietà e dirigenza del Parma hanno ricevuto molte critiche sia per i risultati sul campo, che per le strategie di mercato molto concentrate sull’estero.

Dennis Man rappresenta il più grande investimento non soltanto in termini di scouting ma di esborso dell’attuale proprietà gialloblu. Mihaila e Bernabè sono due talenti cristallini con ulteriori margini di miglioramento e un biglietto da visita già meritevole di attenzioni a livello internazionale. Con Dennis Man le aspettative andavano e tuttora vanno oltre, perchè i 15 milioni di euro e il grande rendimento in patria con l’apice raggiunta nella prima parte dell’annata 2020 – 2021 tra club e Nazionale avevano fatto pensare ad un autentico crack.

Inevitabile e fisiologico un periodo di ambientamento per un ragazzo di ventidue anni alla prima esperienza lontano dalla Romania, a stagione in corso, in un campionato di prima fascia come la serie A e in un Parma in crisi di risultati e in profonda rivoluzione tecnica e societaria. Normale però attendersi una netta sterzata in termini di rendimento in cadetteria, torneo storicamente complicato ma nel quale il tasso tecnico di un talento autentico può e deve fare la differenza, per aiutare i ducali a ritornare prima possibile nella massima serie.

In campo spesso le aspettative non hanno avuto riscontri concreti, la classe dell’ex Steaua Bucarest ha deliziato solo a sprazzi la piazza gialloblu, la manovra offensiva avrebbe avuto costantemente bisogno di imprevedibilità, inventiva e la creazione dell’agognata superiorità numerica, in particolare contro difese arroccate. Obiettivi raggiunti molto spesso solo dal “Mudo” Vazquez, il quale non deve però costituire l’unica opzione di alta caratura quando si hanno a disposizione profili come Dennis Man.

Il Parma e il calcio europeo restano in attesa di progressi a livello di continuità ed incisività del classe ’98, il quale recentemente ha dato segnali confortanti. Contro il Cagliari ha strappato applausi a scena aperta con un goal dall’elevato tasso di difficoltà; una serpentina da posizione defilata fino al limite dell’area e conclusione a giro nell’angolino più lontano. Tecnica, progressione ed abilità nel possesso palla, equilibrio, coordinazione. Lo spot di un talento puro, chiamato a compiere l’atteso step nel percorso di affermazione nel calcio che conta.

