Il mercato in campo – Monza-Balotelli: un sogno, una missione

Super Mario Balotelli, l’ennesimo colpo piazzato dal Monza, protagonista di un mercato faraonico, con grandi cifre spese e nomi spesso altisonanti, talvolta in difficoltà nel calarsi nella mentalità della categoria.

Secondo molti addetti ai lavori i brianzoli erano praticamente promossi d’ufficio, coronando in anticipo il sogno Serie A. E invece ogni campionato, soprattutto quello cadetto, non si vince con i voti della stampa, nè con le figurine dei grandi nomi. Lo status di grandi favoriti, se circondato da un involontario calo di concentrazione e pancia piena di traguardi ancora da raggiungere, si rivela un inaspettato nemico in casa.

L’avvio di stagione del Monza è ben lontano dalle aspettative, qualche batosta può fare bene in prospettiva, si cresce con certe battute d’arresto. I margini di recupero esistono ma urge voltare pagina. L’arrivo di Balotelli costituisce un ulteriore stimolo per ogni componente brianzola e ribadisce, se ce ne fosse bisogno, le ambizioni societarie. Può essere lo specchio, il riflesso del futuro a breve termine. L’ex attaccante della Nazionale si ritrova tra le mani probabilmente l’ultima chance per invertire un trend di delusioni iniziate da Liverpool, fatta eccezione per i confortanti segnali di Marsiglia.

Da un campione ci si aspetta una grande reazione d’orgoglio, Galliani ci ha nuovamente puntato togliendolo dalla lista degli svincolati, la sua fiducia merita riconoscenza non solo a parole. Il Monza ha deciso di alimentare le speranze promozione con la ciliegina sulla torta, sulla carta un formidabile rinforzo internazionale, in pratica un talento al quale far rivedere la luce fuori dal tunnel.

Il calcio italiano può ancora ritrovare un protagonista, dipenderà tutto dal diretto interessato, chiamato a mettersi completamente a disposizione della squadra, diventare il primo difensore nel pressing e ad incidere in fase offensiva, con goal e movimento. Brescia resta ancora un boccone amaro da digerire, Monza può rappresentare un’ancora di salvezza calcistica, forse l’ultima. Buttarla via sarebbe una bestemmia.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: Twitter Monza