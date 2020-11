Il mercato in campo – Mkhitaryan e una carriera da far svoltare

Se capita di pensare ad un incredibile talento a livello internazionale con classe cristallina e frequente discontinuità, spesso si finisce per riferirsi ad Henrix Hamleti Mkhitaryan. In Ucraina e in Bundesliga la convinzione era ritrovarsi tra le mani un autentico crack, gli step previsti in carriera venivano regolarmente compiuti e vissuti.

Il passaggio al Manchester United doveva rappresentare il salto nell’olimpo, con l’obiettivo di restarci a lungo con il ruolo di protagonista. I pesanti goal nella conquista dell’Europa League non sono bastati, un rendimento altalenante ha fatto la differenza. Lo scambio United – Arsenal non ha accontentato nessuno; Sanchez flop tra i Red Devils e l’armeno non si è riscattato con Emery.

Un anno fa la Roma ha puntato sulla voglia dell’armeno di recuperare il terreno perduto. La prima annata italiana poteva essere condizionata, se non compromessa, da un infortunio al tendine e altri problemi fisici. Nel momento più delicato il valore aggiunto tecnico e l’orgoglio hanno dominato la scena con il buon bottino di nove goal e cinque assist.

L’operazione Smalling ha concentrato gran parte delle attenzioni, facendo passare in secondo piano la conferma a titolo definitivo dell’armeno, vero trascinatore in avvio di stagione. Cinque reti negli ultimi due turni di campionato in un perfetto spot per il calcio: devastante progressione, precisione e potenza nella conclusione, imprevedibilità non dando mai punti di riferimento, classe in velocità. Genoa e Parma ne sanno qualcosa e i giallorossi volano verso i quartieri alti, vincendo e convincendo.

Adesso viene inevitabilmente il più bello e il più difficile: confermarsi su questi standard, mantenere elevata la concentrazione, non perdere la consapevolezza dei propri mezzi, augurandosi finalmente buona sorte sul fronte fisico. La Roma, in attesa di Dzeko, sa di poter contare sulla decisiva freccia Mkhitaryan, con la quale si punta a sorprendere, entusiasmare, divertire e divertirsi, senza mai accantonare la priorità di chi scende in campo: vincere.

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net

Foto: sito uff Roma