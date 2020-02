Il mercato in campo – Milan Djuric, la nuova rincorsa verso la gloria

29 anni e un potenziale fatto intravedere soltanto a sprazzi. Diversi infortuni fisici ne hanno più volte rallentato la crescita, non fa eccezione l’esperienza in Championship con la maglia del Bristol City.

Nel pieno della carriera rivelarsi uno dei trascinatori di una piazza affamata di calcio e ricca di passione come Salerno, aver trovato continuità di impiego e in termini realizzativi. Operazione estiva attorno ai 700 mila euro, una potenziale ricchezza per la Salernitana.

Mi sto riferendo a Milan Djuric, elemento chiave, ormai imprescindibile nello scacchiere tattico di Ventura. Circa 90 kg per quasi 2 metri, fisico possente, un’arma preziosa spesso e volentieri nel gioco aereo, il bomber bosniaco non è soltanto questo.

Negli ultimi mesi è diventato un incubo per gli avversari, la mole dovrebbe fornire un riferimento al diretto marcatore. In realtà la sua straripante condizione fisica e un invidiabile dinamismo gli consentono di svariare oltre ogni più rosea aspettativa. A “sportellate” ovunque ci sia bisogno, nel posto giusto nel momento giusto ad agire da sponda per far salire la squadra, aprire spazi agevolando l’inserimento dei centrocampisti e allargare il gioco sugli esterni.

Un notevole e tatticamente fondamentale lavoro “sporco” e l’ulteriore step nel processo di crescita e valorizzazione del proprio bagaglio tecnico. Le 9 reti già realizzate in stagione da Djuric testimoniano un feeling con il gol in crescendo, maggiore concretezza e freddezza sotto porta, evidenti miglioramenti al momento di finalizzare quanto costruito insieme ai compagni.

Un attaccante vecchio stampo per la capacità di ricavare oro da ogni palla vagante e lancio a campanile, una punta moderna per duttilità tattica e abnegazione. Un profilo meritevole di attenzione nella massima serie per quanto mostrato in stagione.

L’obiettivo è trasformare il recente rendimento nel biglietto da visita da presentare per diventare protagonista nel massimo palcoscenico. E perché no, proprio a Salerno…

Diego Anelli Direttore www.sampdorianews.net