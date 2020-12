Il mercato in campo – Matteo Lovato, un talento senza età

Deve ancora compiere ventuno anni e gioca come un veterano. Non si tira mai indietro dall’assumersi responsabilità nel gestire il possesso palla, si rivela pronto al duello fisico, non ha timori nell’uno contro uno, vanta tecnica, personalità e senso della posizione.

Abbiamo presentato Matteo Lovato. È stato un mercato complicato per l’Hellas; Rrahmani, Kumbulla e Amrabat sono partiti garantendo con cassa e plusvalenze il presente e futuro del club, altri elementi utili come Pazzini, Borini e Verre non sono rimasti. In entrata il Ds D’Amico è stato chiamato a rimettere in mostra grande fiuto per gli affari e capacità di cogliere al volo invitanti opportunità scandagliando scenari esteri.

Ciò non significa assolutamente non valorizzare il settore giovanile e il mercato interno. Tra le migliori operazioni è doveroso evidenziare la crescita e l’inserimento in prima squadra di Matteo Lovato. Un segno del destino: debutto in serie A la scorsa stagione a gara in corso con l’Atalanta, compito almeno proibitivo la marcatura di un devastante Zapata. Emozione sconosciuta, disorientamento non pervenuto, sbavature non da segnalare.

Ivan Juric, partito Kumbulla, ha affidato al talento di Monselice le chiavi del pacchetto arretrato. Confermarsi ad alti livelli risulta storicamente più difficile che farsi notare, finora il classe 2000 ha retto l’urto, dimostrandosi un punto di riferimento e forza, compensando con un sorprendente bagaglio tecnico, tattico e fisico l’inesperienza, inevitabile ma non evidenziata. Sabato sera riecco l’Atalanta, reduce dall’impresa di Anfield, nuova sfida con Zapata. Hellas falcidiata dalle assenze, 30′ per Lovato prima dell’infortunio. Il colombiano costretto a giocare spalle alla porta e a lottare sui palloni sporchi, il gialloblu abile nel gioco d’anticipo e coraggioso nel fare a sportellate.

Gli scaligeri, nonostante l’incredibile emergenza, espugnano Bergamo in virtù dello straordinario lavoro svolto da Juric. L’uscita di Lovato si è fatta sentire, con la Dea favorita nell’alzare il baricentro e coinvolgere l’ex Sampdoria nella manovra. Se l’under 21 dovesse riuscire a restare umile e a non impattare con la sfortuna sul fronte infortuni, l’Hellas si ritroverebbe un autentico tesoro tra le mani, con le big pronte a muoversi in anticipo, o in ritardo, forse sarebbe più corretto ammettere.

Guardiamoci attorno e ci rendiamo conto dei rarissimi profili difensivi con tali doti a venti anni in circolazione in tutta Europa. Club e Nazionale non vedono l’ora di crescere al fianco del perfetto modello del difensore moderno.

